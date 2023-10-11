حذرنا منها مرارا.. أبو الغيط: سياسات الاحتلال تسببت في اشتعال الأوضاع بالمنطقة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم يأتي نتيجة ظرف عصيب وارتكاب قوات الاحتلال لسلسلة واسعة من الغارات والهجمات التي تؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة باكملها.

وأضاف أبو الغيط خلال أعمال الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لبحث تداعيات العدوان على غزة، أن العمليات الانتقامية التي تمارسها قوات الاحتلال يدينها القانون الدولي، وترتكب في حق الشعب الفلسطيني مجازر كبيرة، داعيا إلى الوقف الفوري لاطلاق النار حتى لا تنزلق المنطقة إلى منعطف أكثر خطورة.

وأوضح أن الجامعة العربية حذرت مرارا من سياسات الاحتلال التي تسببت في اشتعال الأوضاع، لافتا إلى أن ما يحدث ليس وليد اليوم لكنه نتيجة استمرار سياسات الاحتلال.