هدفنا كأس العالم .. تعليق قوي من تريزيجيه قبل مواجهة زامبيا الودية

يرى محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق طرابزون سبور التركي، أن مستوى المنتخبات في قارة أفريقيا أصبح متطورا.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر أمام زامبيا: الروح أهم ما يميز منتخب مصر وكل اللاعبين على قلب رجل واحد ومباراتا زامبيا والجزائر قويتان ونسعي للنجاح في هذا التحدي و مستوي المنتخبات في افريقيا تطور وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق بطولة لبلدنا".

وأضاف: "هدفنا التأهل لكأس العالم ونتحدث مع اللاعبين عن حلم العودة للمونديال مجددا" .

وعن انضمام محمد الننى لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الى معسكر منتخب مصر بعد شفائه من الإصابة : “ محمد النني لاعب كبير وعودته اضافة قوية لنا”.