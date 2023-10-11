وزير خارجية المغرب: إنهاء الوضع المأساوي في فلسطين يتطلب جهودًا عربية مكثفة

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، على بذل كل الجهود لوقف الهجوم الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والمطالبة بوقف جميع الإجراءات الاستفزاية التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنين في حق الشعب الفلسطيني.



وأضاف وزير الخارجية المغربي خلال أعمال الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لبحث تداعيات العداون على غزة، أن إنهاء الوضع الماساوي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يتطلب جهودا مكثفة لإنهاء معاناة هذا الشعب، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.