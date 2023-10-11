فرقة فرسان الشرق تقدم أحدث إنتاجها زنوبيا في 3 أمسيات على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث، أحدث إنتاجها العرض الفني "زنوبيا" ملكة الشرق، في 3 ليال متصلة، في الثامنة والنصف مساء أيام الخميس، الجمعة والسبت 12، 13 14 المقبلة على مسرح الجمهورية.



العرض الفني "زنوبيا" من تأليف محمد زناتي، تصميم وإخراج كريمة بدير ، إعداد موسيقي أحمد الناصر وتصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل.



ويعكس العرض، صورة للمرأة العربية الحاكمة القوية الجميلة، وتتمثل في الملكة زنوبيا التي اشتهرت بشجاعتها وخوضها حروب عديدة وبسط نفوذها على آسيا الوسطى، ونجحت في توسيع مملكتها لتمتد من شواطئ البوسفور في تركيا لضفاف نهر النيل بمصر، وباتت مملكة زنوبيا أهم الممالك وأقواها في الشرق، وذلك من خلال قصة فتاة تحاول الانتحار بعد أن يأست من الحياة، وتتصارع بداخلها روحين إحداهما تشجعها على الحياة والأخرى تدفعها للموت.



فرقة فرسان الشرق يشرف عليها حاليا المدير الفني عصام عزت، وأسستها وزارة الثقافة عام 2009، بهدف استلهام التراث المصري والعربي، وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية، ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم، بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحا كبيرا.