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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية : ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1100 شهيد 5339 مصابا

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة إلى 1100 شهيد 5339 مصاب.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الطواقم الطبية، مؤكدة استشهاد 6 مسعفين وإصابة 15 آخرين.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أكدت أن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى تداعيات خطيرة ستنعكس على الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة.

وذكرت أن انقطاع الكهرباء سيتسبّب بتوقّف خدمات غسيل الكلى وخشية فقدان حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي بينهم 38 طفلاً.

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وأوضحت  وزارة الصحة في قطاع غزة أن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى توقّف خدمات المختبر وبنوك الدم في 58 مختبراً وبنك دم.

الصحة الفلسطينية قطاع غزة العدوان الإسرائيلي

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