بدون تصريح.. ضبط 72 ألف نسخة كتب تعليمية وروائية بمطبعة في القاهرة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، تمكن رجال الأمن من ضبط 72 ألف نسخة كتب تعليمية وروائية بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة .

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة بطباعة العديد من الكتب التعليمية والروائية والأغلفة الخاصة بهم ، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (مالكها) ، كما تم ضبط 72000 نسخة لكتب تعليمية وروائية والأغلفة الخاصة بهم بدون تصريح بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.