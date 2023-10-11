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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

جولة مفاجئة لوزيرة البيئة بالبحيرة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

صدى البلد

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بزيارة مفاجئة لمحافظة البحيرة ، وذلك فى اطار المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى.

وخلال الجولة قامت الدكتورة ياسمين فؤاد بمعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات بالمحافظة ،والاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل بالمنظومة، كما قامت الوزيرة بجولة بقرى الوحدة المحلية بكوم القناطر مركز ابو حمص بالبحيرة ، وخلال الجولة رصدت قيام  احد المزارعين بحرق مخلفات المتبقيات الزراعية، وقد قامت الوزيرة بالتوجيه والتنبيه بعدم الحرق، وتوضيح الضرر البالغ من الانبعاثات الناتجة عن الحرق  على الصحة والبيئة ،وتوعيته بكيفية تجميع تلك المخلفات والتخلص منها بالطرق الآمنة، وايضا طرق الاستفادة منها .

كما رصدت وزيرة البيئة خلال الجولة  حريق بأحد الاراضى الزراعية بعزبة البرهان التابعة لكوم القناطر بالبحيرة، وعلى الفور تواصلت الوزيرة مع الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين، كما توجهت الوزيرة بالشكر لقوات الحماية المدنية على سرعة الاستجابة والجهد المبذول للسيطرة على الحرائق المرصودة.

جاء ذلك عقب قيام الدكتورة ياسمين فؤاد بالمشاركة فى مراسم اصطفاف معدات إدارة المخلفات لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بالإسكندرية، والتى شهدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضمن زيارته لمحافظة الاسكندرية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، والتى تضمنت عرض نماذج من المعدات والسيارات الحديثة التي تم ضمها مؤخرا للعمل بالمحافظة وعرض الخدمات المختلفة التي تقوم بها الشركة للمساهمة في رفع فاعلية منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة والتي تعد من أهم المحافظات الساحلية المصرية.

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