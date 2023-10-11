مستشفيات إسرائيل ترفض أوامر الجيش بعلاج جرحى كتائب القسام المقبوض عليهم

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، أنه رفض تعليمات جاءت إليه من الجيش الإسرائيلي، بعلاج أحد جرحى المقاومة الفلسطينية والذي تم القبض عليه أثناء عمليات طوفان الأقصى.

وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن معلومات وردت لوزير الصحة حول نقل المجاهدين إلى المستشفيات العامة إلى جانب الإسرائيليين المصابين من الحرب، وحينها اتصل وزير الصحة موشيه أربيل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأبلغه أنه أمر بوقف علاج مقاتلي حماس في المستشفيات العامة.

وفي رسالة إلى نتنياهو، كتب الوزير أربيل: "تلك مهمة الأمن، ومعالجة مقاتلي حماس في نظام الصحة العامة أضرت بشكل كبير بالجهود المبذولة لعلاج ضحايا إسرائيل، وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي، والاستعداد لما هو قادم، ولذلك، في ظل توجيهاتي، لن يعالجهم نظام الصحة العامة".