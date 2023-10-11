مستجدات في مشروع تطوير المناطق غير المخططة بدمياط

أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، أن المحافظة حريصة على تحقيق الرؤية التي يستهدفها مشروع تطوير المناطق غير المخططة؛ لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بشكل كامل.



جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماعا عُقد اليوم الأربعاء بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى عدد من الجهات المعنية وأيضًا الجهتين المُنفذة والاستشارية لمتابعة آخر التطورات بالمشروع.



وأكدت المحافظ، سرعة استكمال الأعمال المتبقية والالتزام بالمواصفات والمعايير والجداول الزمنية المحددة.



وتناول الاجتماع متابعة آخر التطورات بالمشروع والذى تضمن 7 مناطق بمدينة دمياط وهي: المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصاري، المنيا وشط الملح، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.



كما جرى استعراض الموقف النهائى ببعض المناطق ومناقشة ما تم تنفيذه لتلافى جميع الملاحظات وتسليمها وكذلك عرض نسب التنفيذ النهائية بالمناطق الأخرى والأعمال الإضافية بها.



تجدر الإشارة إلى أن تطوير المناطق الغير مخططة يُعد من أهم مشروعات التطوير الذى شهدته 7 مناطق بمدينة دمياط، حيث جرى من خلاله رفع كفاءة شبكات المرافق والكهرباء والحماية المدنية وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة، بجانب رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت والفرعية ببلاطات الأنترلوك.