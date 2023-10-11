"حرب إبادة".. وزير الخارجية الفلسطيني: أسر وعائلات بأكملها شطبت من السجل المدني

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ أكثر من 1000 شهيد، نصفهم من الأطفال و النساء، مضيفاً أنه تم تدمير أكثر من 1000 مبنى، وتشريد أكثر من 300 ألف إنسان، وذلك بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والمدارس و الجوامع.

حرب إبادة

وأضاف رياض المالكي خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية العرب، أن هناك أسر و عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني"، مؤكداً أنه يتم استهداف كل شئ في قطاع غزة من الأطفال و النساء و كبار السن و المرضى.

وتابع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، قائلاً:" نواجه اليوم حرب إبادة من قبل الاحتلال، و المهم الأن وقف الإبادة و العدوان و الكارثة الحادثة في غزة"