جورجينا تدعم القضية الفلسطينية بهذا التصرف

دعمت جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال والنصر السعودي القضية الفلسطنية بعد اعمال العنف ضدهم من الاحتلال .

ونشرت جورجينا صور لاطفال فلسطين عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي انستجرام ، ووضعت ايموشن حزين .

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء، "بتوظيف كل الجهود الدبلوماسية والإعلامية لتوفير الحماية لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وأنحاء الأرض الفلسطينية في مدن الضفة الغربية وقراها وخيمماتها والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

وأوضحت السفارة في بيانها أنه "منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني، أُجريت اتصالات مكثفة وعُقدت اجتماعات على مختلف الصعد الدبلوماسية الرسمية والشعبية والثقافية والفكرية، ومع كتاب الرأي والأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، وكل مكونات الشعب المصري، لتزويدهم بتطورات ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات خلال الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال منذ أكثر من 75 عاما مضى، وتواترت فيها الأحداث مؤخرا بهجوم تدميري على قطاع غزة"