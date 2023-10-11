دوري المحترفين .. غزل المحلة يعود للتدريبات استعدادا لمباراة وي

عاد الفريق الأول بنادي غزل المحلة للتدريبات الجماعية استعدادًا لمباراة وي في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وشارك في المران عبد الرحيم عموري ومحمد حجازي بشكل طبيعي بعد تعافيهم من الإصابة.



وقرر خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة منح الفريق راحة 48 سـاعة من التدريبـات بعد الفـوز المهم على أبو قير للأسمـدة في الجولة الثالثـة من دوري المحترفيـن الذي رفع بهم رصيده إلى 7 نقـاط .



ومن جانب اخر فقد قال المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم أن هناك خطـة طموحـة لتطوير مدرسـة الكـرة بغزل المحلة وجعلها من أفضل مدارس الكـرة في مصــر.



وأكد أن المجلس يدرس حاليـاً إنشـاء فروع لمدرسـة الكـرة بالمحافظات المصريـة وعدد من الدول الأفريقيـة لدعم الفريــق الأول بالعناصر المميـزة وتصدير المـواهب للدوريـات الأوروبية.