إخلاء مبني السفارة الأمريكية في لبنان بتوصية من وزارة الدفاع

أفادت تقارير لبنانية بأن السفارة الأمريكية في لبنان بدأت في إخلاء مبني السفارة بتوصية من وزارة الدفاع الأمريكية حيث دعت المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة البلاد.



وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أعلنت إطلاق العدو الاسرائيلي قنابل مضيئة فوق بلدة حمامص الحدودية.

فيما ذكرت صحيفة اللواء اللبنانية أن أجواء المناطق الحدودية في القطاعات الشرقي والأوسط والغربي شهدت تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي الاسرائيلي.

وكانت 15 طائرة شراعية من لبنان تسللت باتجاه الجليل والخشية من وصول مقاتلين للمستوطنات.

وذكرت الوكالة أن الطائرات الشراعية التي اخترقت الحدود مأهولة بالمقاومين.