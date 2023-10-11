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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات إقامة مهرجان الهجن والتراث

فودة يبحث مهرجان
فودة يبحث مهرجان الهجن

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا شاملا بحضور كافة الجهات المعنية والمشاركة في مهرجان الهجن والتراث، الذي ستم فعالياته في الفترة من 20 الى 22 اكتوبر الجاري بالتعاون مع اتحاد الهجن، ووزارة التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والثقافة.
واشار المحافظ ان تلك الفعاليات تتم في اطار الاحتفال بالذكرى 50 لنصر اكتوبر المجيد يشمل المهرجان حفل فني بحضور احد النجوم المصريين، وعروض فنية للدراجات، وعرض المنتجات البدوية والاشغال اليدوية.

مهرجان الهجن

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جنوب سيناء اللواء خالد فودة مهرجان الهجن التراث شرم الشيخ

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