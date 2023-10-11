تزامنا مع الاجتماع الطارئ.. مبنى جامعة الدول العربية يتزين بعلم فلسطين

تزين مبنى الامانة العامة لجامعة الدول العربية، بعلم دولة فلسطين، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، والمنعقد في مقر الأمانة العامة.

وانطلقت منذ قليل اعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وذلك لبحث العدوان على قطاع غزة.

وخلال الاجتماع، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن اللحظة الراهنة تتطلب أقصى درجات ضبط النفس، موضحا أن التصعيد المتواصل من قبل قوات الاحتلال من شأنه زيادة نزيف الدم.

وأعرب أبو الغيط، خلال كلمته امام اجتماع وزراء الخارجية العرب، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، عن تضامنه مع سكان قطاع غزة، داعيا إلى وقف فورى لاطلاق النار، حتى لا تتفاقم المخاطر قد تطال المنطقة بأسرها، وأن تتوقف دائرة الانتقام الذى يمارسه الاحتلال.

واعتبر أن الاستيطان المستمر والانتهاكات تعد السبب الرئيسي فيما وصلت إليه الأمور من تفاقم، معتبرا أن حل الدولتين هو الصيغة الوحيدة التي من شأنها تحقيق الأمن للجميع، إلا أن إسرائيل فضلت الاستيطان عن الأمن وواصلت استفزازاتها واستمرت في خطاب تحريضي يدعو إلى الكراهية.

1000261877

1000261872

6e4bb70a-f2c2-4717-b241-a1eeb8f61e4f

143d5f0d-85c6-4435-8b48-149dd72231e2

b2c2ec57-28ad-4ecf-adfd-e2a01f228195

19fba187-a634-4304-9835-ecd2e4880685