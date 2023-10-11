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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزامنا مع الاجتماع الطارئ.. مبنى جامعة الدول العربية يتزين بعلم فلسطين

إضاءة مبنى الجامعة
إضاءة مبنى الجامعة العربية بعلم فلسطين

تزين مبنى الامانة العامة لجامعة الدول العربية، بعلم دولة فلسطين، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، والمنعقد في مقر الأمانة العامة.

وانطلقت منذ قليل اعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وذلك لبحث العدوان على قطاع غزة.

وخلال الاجتماع، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن اللحظة الراهنة تتطلب أقصى درجات ضبط النفس، موضحا أن التصعيد المتواصل من قبل قوات الاحتلال من شأنه زيادة نزيف الدم.

وأعرب أبو الغيط، خلال كلمته امام اجتماع وزراء الخارجية العرب، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، عن تضامنه مع سكان قطاع غزة، داعيا إلى وقف فورى لاطلاق النار، حتى لا تتفاقم المخاطر قد تطال المنطقة بأسرها، وأن تتوقف دائرة الانتقام الذى يمارسه الاحتلال.

واعتبر أن الاستيطان المستمر والانتهاكات تعد السبب الرئيسي فيما وصلت إليه الأمور من تفاقم، معتبرا أن حل الدولتين هو الصيغة الوحيدة التي من شأنها تحقيق الأمن للجميع، إلا أن إسرائيل فضلت الاستيطان عن الأمن وواصلت استفزازاتها واستمرت في خطاب تحريضي يدعو إلى الكراهية.

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