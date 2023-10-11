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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عزت إبراهيم: إسرائيل ماضية في خططها لعملية الاجتياح البري لغزة

عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

أكد عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو هيئة الاستشاريين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه إسرائيل ماضية في خططها لعملية الاجتياح البري لقطاع غزة خلال أيام .

 

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وقال عزت إبراهيم في حواره في برنامج “ كلام في السياسة ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”،::" حكومة الحرب الإسرائيلية هدفها عدم تحمل نتنياهو مسؤولية الحرب طويلة وحده".

 

وأضاف عزت إبراهيم:" نشهد مخططات لاحتلال القطاع لفترة زمنية طويلة، وتدمير البنية التحتية للقطاع وتنفيذ خطة التهجير ".

 

وتابع أن مجلس الأمن اجتمع اجتماعا باهتا لم يخرج بشيء، الحسنة الوحيدة أن هناك أطرافا رفضت اتهام حماس وحدها بإشعال الأزمة، وهناك أطراف دولية على اتصال بمصر لبدء عمليات الإغاثة وإرسال المعونات.

عزت إبراهيم غزة إسرائيل فلسطين اخبار التوك شو

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