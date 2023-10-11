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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحث : أطراف دولية وإقليمية لا يعجبها خطة مصر التنموية في سيناء

صدى البلد

أكد شادي محسن باحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تبذل مجهوات غير مسبوقة لتحقيق التنمية في سيناء، وكل ما يحدث في سيناء يخص مصر والسيادة المصرية.

 

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وقال شادي محسن في حواره في برنامج “ كلام في السياسة ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الأطراف الإقليمية المتنافسة والمتخاصمة مع مشروع تنمية سيناء لا يحبون هذا التطور في مصر".

 

وتابع شادي محسن : “إرباك الحسابات التنموية في سيناء سيكون عن طريق تصدير أزمة قطاع ومواطني غزة إلى سيناء مرة أخرى، حيث إن أطرافا إقليمية غير راضية عن خطة مصر غير المسبوقة لتنمية سيناء”.

وأكمل شادي محسن :"  الفصل الثامن في صفقة القرن في يناير 2020 تحدث عن قطاع غزة وأنه يمكن تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار ومنح تمويلات بمليارات الدولارات للدول المضيفة وهو ما قبله الإخوان، لذلك، كان دعم الإخوان أمرا حتميا واستراتيجيا".
 

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