مدير اليوناني الروماني بالإسكندرية: المتحف متفرد عالميا ويمثل مركزا تاريخياً وحضاريا

أكدت مدير عام المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية الدكتورة ولاء مصطفى، أن افتتاح المتحف بعد تطويره وترميمه اليوم /الأربعاء/؛ يمثل حدثا تاريخيا؛ فهو متحف متفرد عالميا؛ يؤكد الريادة المصرية، وأن مصر والإسكندرية مركز الحضارة والتاريخ على العصور.



ولفتت مدير المتحف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تزامنت مع الافتتاح - إلى أن المتحف اليوناني الروماني؛ يمثل مركزا تاريخياً وحضاريا، ويضم قاعات عديدة منها ما يخصص الأطفال للاهتمام بالتربية المتحفية.



وفي سياق متصل أوضح مدير عام آثار الإسكندرية محمد متولي أن افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بعد تطويره وترميمه، سيجذب مزيدا من السياح وسيعزز من وضع الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية.



وأضاف أن الإسكندرية كانت وما زالت مركزا للاشعاع والتميز في مجالات الحضارة والفنون والتاريخ، وقد جذبت العلماء على مر العصور.



وتابع: يأتي افتتاح المتحف اليوناني الروماني؛ ليؤكد على التفرد والريادة والثراء فيعد مركزا تاريخيا وحضاريا يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل.



ويتكون المتحف من مبنى والحديقة المتحفية "الباثيو"، والطابق الأرضي، وتُعرض القطع الأثري بالترتيب التاريخي، بداية من عصر ما قبل الإسكندر بالقرن الخامس قبل الميلاد، حتى العصر البيزنطي بالقرن السادس الميلادي، كما يشتمل الطابق الأرضي على مخازن الآثار ومعامل الترميم.



ويضم المتحف طابقا إضافيا يعلو الطابق الأرضي، يضم قاعات: التربية المتحفية، والأرشيف والتسجيل، و"الجيبسوتيكا"، وقاعة الدراسة، والطابق الأول، وتُعرض به القطع الأثرية وفقاً للتصنيف النوعي، ويضم عدة قاعات من بينها: قاعة النيل، والصناعة والتجارة، والعملة، والفن السكندري، والمنحوتات السكندرية، ومنطقة كوم الشقافة، بالإضافة إلى مكتبة للكتب النادرة، وقاعة للمحاضرات، ومخازن للآثار، وكافتيريات، ومطعم وخدمات أخرى.