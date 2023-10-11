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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث: الأطراف الدولية تلجأ إلى مصر للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

صدى البلد

أكد محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن جميع الأطراف الدولية تلجأ حاليا إلى مصر لدعم جهود التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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وقال محمود سلامة في حواره في برنامج “ ”كلام في السياسة “ المذاع على قناة ” إكسترا نيوز":" الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يستمعان دائما إلى الصوت المصري، ففي مايو الماضي كانت مصر الرائدة في تقديم المساعدة للفلسطينيين وإعلان خطة الإعمار بقيمة 500 مليون دولار". 

 

وتابع باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنّ مصر كانت قائد عملية إعادة إعمار قطاع غزة، حيث حاولت حشد الجهود الدولية لإعادة الإعمار، وبالتالي، فإن أي حديث عن التهدئة للصراع أو إعادة إعمار داخل الأراضي المحتلة دائما ما تقوده مصر.

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