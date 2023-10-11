اشتباكات عنيفة | إخلاء مستوطنة على الحدود اللبنانية

ذكرت قناة الميادين أن مستوطنة "المطلة" الحدودية مع لبنان تشهد تحركات عسكرية إسرائيلية مكثفة في داخل المستوطنة حيث تدور اشتباكات عنيفة.

وأشارت الميادين الي ان قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرغت مستوطنة "المطلة" من السكان.



وأفادت القناة بسماع أصوات إطلاق نار داخل مستوطنة "المطلة" عند الحدود مع لبنان.

وفي سياق متصل؛ لفتت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي الي ان الاشتباه بعملية تسلل إلى المستوطنات في الشمال

كما نوهت وسائل إعلام إسرائيلية أن سرب المسيرات الذي أطلق من لبنان كان غرضه مهاجمة أهداف عسكرية وسط إسرائيل.