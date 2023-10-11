للادخار والإقراض.. محافظ الدقهلية يدشن مبادرة "تحويشة "

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم "الاربعاء" مبادرة "تحويشة " التي أطلقها المجلس القومي للمرأة ضمن مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي من داخل قرية دانجوي احدي قري حياة كريمة بمركز شربين .

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية ، وأعضاء المجلس القومي بالدقهلية ، واللواء عادل برهش رئيس مركز ومدينة شربين وبحضور لفيف من قيادات وأئمة مديرية الأوقاف بالدقهلية .

ووجه " المحافظ " خالص الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة علي جهودهم المبذولة لتقديم كافة الخدمات المتاحة للمرأة والمرأة المعيلة من خلال إقامة مثل هذه المبادرات التي تستهدف تقديم الدعم الكامل لهم .

وأشار " مختار " الي أن الهدف من هذه المبادرة هو تعريف المرأة بخدمات البنوك والخدمات التي يقدمها المجلس من خلال التيسيرات المالية التابعة للمجلس القومي للمرأة ، بالإضافة إلي استخراج بطاقات رقم قومي واستخراج فيز بنكية لهم.

ووجه " المحافظ " بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات لتنفيذ مثل هذه المبادرات لاهلينا في القري لتقديم الخدمات بكافة أنواعها المختلفة .

وأكد " مختار " أن المرأة هي ركن أساسي من أركان الدولة المصرية وهي العمود الفقري للأسرة ، مشيراً إلي أن الدولة المصرية تولي اهتماماً شديداً بالمرأة وحقوقها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية وتقدم الدعم الكامل للمرأة وتمكينها في كافة المجالات.

من جانبها أوضحت الدكتورة أمينة شلبي أن هذه المبادرة تشمل اصدار 200 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات ، واستخراج عدد من الكروت البنكية، بالإضافة إلي المرور علي مبادرة نموذج المحاكاة البنكية أو تحويشة في بنك ، مشيرة إلي وجود مكتب للشكاوي خاص بالفرع لشرح وتقديم الخدمات للسيدات .

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