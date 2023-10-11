حسين السيد يتحمل تكاليف جراحة يوسف حسن مهاجم الزمالك

قرّر حسين السيد نجم الزمالك السابق والمرشح لانتخابات النادي على مقعد العضوية فوق السن التكفل بمصاريف العملية الجراحية التي سيجريها يوسف حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة.

وكان اللاعب أكد أنه يعاني من إصابة بقرحة بالقدم وتستوجب خضوعه لجراحة عاجلة، وشدد على أنه سيخضع عقب الجراحة لبرنامج تأهيلي لمدة 3 أشهر قبل العودة للمشاركة بصورة طبيعية في التدريبات مع الفريق الأبيض .

وفي سياق آخر يخضع يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على تطورات الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

وكان "أوباما" خاض تدريبات علاجية على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب الترسانة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وستحدد الأشعة التي سيجريها "أوباما" حالة اللاعب الطبية، للوقوف على موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إقامة المؤتمر العلمى الثاني لمجموعة الطب الرياضى المصرى، يوم السبت المقبل بأحد الفنادق بالقاهرة، تحت إشرافه.

وأكد أن المؤتمر يضم أطباء الفرق الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية داخل نادي الزمالك، بالإضافة إلى العديد من الأطباء من خارج القلعة البيضاء على رأسهم الدكتور محمد كمال استشاري جراحة العظام .

وقال محمد أسامة إن المؤتمر يضم بجانبه أعضاء الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم وهم: سامح السيد ومحمد إسماعيل إخصائيي العلاج الطبيعي وعمرو المطراوي ومصطفى عبده أخصائيي التأهيل وإصابات الملاعب، بالإضافة إلى عمر عادل أخصائي التغذية.

وأضاف أن المؤتمر يضم أيضًا من الزمالك كل من محمد أشرف طبيب فريق اليد وإسلام جمعة طبيب فريق السلة.

وأشار رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بالزمالك إلى أن المؤتمر سيناقش العديد من الأمور و أهمها إصابات الركبة بجانب الاختبارات و القياسات الطبية التي يتم إجراؤها للاعبين في الألعاب المختلفة قبل انطلاق الموسم الرياضي.

وواصل محمد أسامة تصريحاته قائلاً: 'المؤتمر سيتضمن أيضًا العديد من المحاضرات الخاصة بالطب الرياضي، بالإضافة إلى إصابات الملاعب والتغذية الخاصة باللاعبين".

واختتم رئيس الجهاز الطبي تصريحاته مؤكدا أن الهدف من المؤتمر الإطلاع ومناقشة كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بالطب الرياضي الحديث كي يعود بالفائدة بشكل خاص على كافة الأجهزة الطبية للفرق الرياضية بنادي الزمالك.