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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدواء تستعرض جهود تطوير الأطر التنظيمية للمستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية وتحديثها

صدى البلد

نظمت هيئة الدواء المصرية عدة جلسات حوارية خلال مشاركتها بمؤتمر القمة الأفريقية للشئون التنظيمية الخاصة بالدواء Afrisummit، المقام حاليا بالقاهرة، في الفترة من ٨ إلى ١١ أكتوبر الجاري.

 خلال الجلسات، استعرض ممثلو الهيئة الأنشطة والبرامج الخاصة بمختلف مجالات العمل الرقابية المنطوة بها الهيئة، حيث قامت الدكتورة مريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، بإدارة العديد من الجلسات الحوارية المعنية بالأطر التنظيمية للمستلزمات الطبية وتحديثاتها الأخيرة، كما قامت باستعراض مبادرات التعريف الفريد للمستلزمات الطبية والقواعد المنظمة لها إقليميا، وما سوف تحققه من نمو كبير لقطاع المستلزمات الطبية.

وفي سياق متصل، شارك العديد من الكوادر الفنية بهيئة الدواء المصرية بتقديم عروض تقديمية عن أهم التحديثات بالأطر والإجراءات التنظيمية الخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك التحول الرقمي الذي تشهده الصناعات الدوائية.

حيث تم استعراض عدداً من المواضيع المهمة، مثل تحديثات الأطر التنظيمية للمستحضرات الصيدلية لسلطات تنظيم الأدوية بشمال أفريقيا، وكذا تحديثات الأطر التنظيمية للمثائل الحيوية بجمهورية مصر العربية وتأثيره على تشجيع الاستثمار والصناعة المحلية، كما تم أيضاً استعراض القواعد والإجراءات المنظمة لعملية الإفراج عن اللقاحات بالبلدان الأفريقية، والتصنيف الرقمي في الصناعات الدوائية بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر نحو دعم كافة سبل التعاون مع نظيراتها بالدول الإفريقية الشقيقة، وكذا التأكيد على ريادتها الإقليمية في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية بجمهورية مصر العربية.
 

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