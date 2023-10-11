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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات لافتتاح معرض شرم الشيخ للكتاب وانشاء ٦ ميادين

فودة خلال الاجتماع
فودة خلال الاجتماع

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ الذي يعقد بغرض متابعة المشروعات الجارية علي أرض المحافظة بحضور المختصين، والوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل اية عقبات قد تواجه التنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة وإجراء الاتصالات بالوزراء ورؤساء الجهات والشركات المعنية بالتنفيذ.

حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام ورؤساء المدن، ومديري المديريات، وممثلي الشركات والجهات المشرفة والمنفذة.

وفي بداية المؤتمر كرم المحافظ المهندس مدحت صلاح عطية مدير مديرية الاسكان الأسبق لجهوده المتميزة خلال فترة عمله، وناقش المحافظ خلال المؤتمر ما تم بجميع مدن المحافظة بشأن توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص جاهزية الشبكة الوطنية لإدارة الازمات، وكفاءة العاملين بها والربط والتنسيق بينهم وربطها مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة ووجود والتأكيد علي الكفاءة الفنية للمعدات والالات والاجهزة والسيارات والعناصر الفنية بشركات المياه محطات المعالجة والصرف الصحي والكهرباء والغاز، ومديريات الإسكان والزراعة والصحة ومدى جاهزية تلك الجهات

وشدد علي ضرورة الاستعداد ورفع كفاءة جميع إمكانيات المحافظة تحسبا لأي حدث طارئ .

كما تم عرض موقف زيارة اللواء أحمد جمال، مستشار رئيس الجمهورية التي تضمنت زيارة بمدن رأس سدر، وأبو رديس، سانت كاترين، طور سيناء.

واستمع المحافظ لعرض مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة بخصوص موقف تطوير فندق دار الضيافة بتمكين المرأة بطور سيناء، وموقف معمل ضبط الجودة بمديرية الإسكان وجاهزيته للافتتاح قريبا، كما تم عرض موقف انشاء ملعب خماسي بمدرسة رأس النقب للتعليم الأساسي بمدينة طابا لخدمة اهالى المنطقة.

في السياق ذاته تم عرض موقف المسرح الصيفي بطور سيناء والمنطقة المحيطة وجاهزيتها للافتتاح أكتوبر من العام القادم 2024.

كما تابع المحافظ موقف الاعمال الانشائية لمسجد الصديق بنويبع 
و جاهزيته للافتتاح يوم الجمعة 27 اكتوبر الجاري ونقل شعائر صلاة الجمعة منه علي الهواء مباشرة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

تم خلال المؤتمر متابعة موقف بئر " صغير" بمدينة نويبع، كما تم عرض موقف جائزة التميز الحكومي والتقي المحافظ بفريق العمل في إطار التشجيع والتحفيز

كما قام رئيس مدينة شرم الشيخ بعرض موقف الممشى السياحى بشرم الشيخ، ومقترحات التشغيل وعدد المحلات التي تم فتحها وعدد المحلات المتبقية والمطلوب طرحها، و موقف إنشاء عدد 6 ميادين بالمدينة هي ميدان دلتا شرم، ميدان المحكمة، ميدان العلم نور، ميدان مجلس المدينة، ميدان عامل النظافة، وموقف تشغيل ساحة انتظار السيارات بحديقة 30 يونيو أمام السوق التجاري القديم بشرم الشيخ، وموقف التاكسي الذكي بالمدينة، وأيضا عرض موقف تجديد الزراعات التالفة خلال موسم الصيف بالمدينة، بجميع القطاعات بالتنسيق مع الشركة المتعاقدة علي أعمال صيانة الزراعات، وكذا موقف استكمال اعمال اللاند سكيب والزراعات بالجزيرة الوسطي بالطريق الأوسط بالمدينة.

كما ناقش المحافظ آخر مستجدات التحضير لافتتاح معرض شرم الشيخ الاول للكتاب وأعمال الحماية المدنية والاسعاف، والتأمين الطبي خلال ايام المؤتمر الذي يتم افتتاحه غدا ويستمر لمدة 5 ايام .

وخلال المؤتمر تم عرض موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 وموقف الطرح والتعاقد بجميع المدن.

وقام رئيس مدينة أبو رديس بعرض مدى جاهزية بحيرة بعبع لحماية مدينة أبو رديس من السيول، وموقف حديقة المدينة، وطريق الشاطئ، وجه المحافظ بالبدء في إنشاء شارع 306 بأبورديس.

وقام مدير مرور جنوب سيناء بعرض الإجراءات المتبعة للحد من حوادث الطرق التي تتسبب فيها الجمال التي تعبر الطريق ليلا.

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اللواء خالد فودة يبحث استعداد ميادين شرم الشيخ

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