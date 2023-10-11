وقف الخدمات الأساسية والمستشفيات .. غزة تغرق في الظلام | تفاصيل صادمة

قال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، اليوم الأربعاء، إن غزة تركت في الظلام بعد نفاد الوقود في محطة توليد الكهرباء.

وقال ثابت، لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، إنه “لا يوجد مصدر للكهرباء في غزة الآن. كل الخطوط مقطوعة…في الساعات المقبلة، سيتم إيقاف الخدمات الأساسية والمستشفيات والصرف الصحي والمياه. لا توجد بدائل لتشغيل غزة”.

وأضاف أن “قطاع غزة يحتاج إلى 480 ميغاواط من الكهرباء لتشغيله”.

وقال ثابت إن “محطة الكهرباء تزود غزة ب 65 ميجاوات من الجانب الإسرائيلي، لكن إسرائيل قطعت يوم السبت 120 ميجاوات من جانبها”.

أغلقت محطة الطاقة في الساعة 2 مساء بالتوقيت المحلي اليوم.

وقال ثابت: “الاحتلال يحاصر قطاع غزة بكل الطرق الممكنة”.