علماء : التغيرات المناخية تصيب المراهقين بالاكتئاب والاضطرابات

يشهد العالم موجة غير مسبوقة من التغيرات المناخية التي يظهر تأثيرها في تداعيات كارثية مثل الزلازل والحرائق وانتشار الفيروسات، بينما أضاف العلماء أن التغيرات المناخية من شأنها التأثير على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.



ونشرت وكالة سي ان ان، كيف يمكن للأحداث البيئية المرتبطة بتغير المناخ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، والحرارة الشديدة، وسوء نوعية الهواء، أن تؤدي إلى إثارة أو تفاقم مشكلات الصحة العقلية لدى الأطفال والمراهقين.

ويقول التقرير إن الكوارث الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى اضطراب ما بعد الصدمة في هذه المجموعات، في حين أن المشكلات طويلة المدى، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، وسوء نوعية الهواء، يمكن أن تزيد من مخاطر القلق والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب والضعف الإدراكي.

وكتب الدكتور دينيس بي ستول، كبير مديري علم النفس التطبيقي بـ«الجمعية الأميركية للطب النفسي»، والذي شارك في كتابة التقرير: «يوثّق تقريرنا الأضرار النفسية التي تحدث، الآن، للأطفال والمراهقين في بلادنا بسبب تغير المناخ. هذه ليست قضية يمكننا الانتظار وحلّها في وقت لاحق. بوصفنا مجتمعاً، يجب علينا أن نتحرك الآن».

ويقول التقرير إن عواقب الصحة العقلية تبدأ، حتى قبل ولادة الطفل، مشيراً إلى أن تعرُّض الأجنة قبل الولادة للكوارث الطبيعية ودرجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء، يمكن أن يزيد من خطر إصابتهم بمجموعة متنوعة من المشكلات السلوكية والتنموية، بما في ذلك القلق، والاكتئاب، واضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه، وتأخر النمو، وانخفاض ضبط النفس، والاضطرابات النفسية.