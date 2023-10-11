أبو الغيط : التصعيد بين حماس وإسرائيل غير مسبوق

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية نجتمع اليوم في ظرف عصيب بسبب التصعيد الجاري بين حماس والإسرائيليين غير المسبوق في حدته وآثاره، لافتا الي وجود احتمالات جادة لانفلات الأوضاع وربما اتساع نطاق المواجهات، قائلا " هي احتمالات أتمنى عدم تحققها لأنها يمكن أن تدفع بالمنطقة كلها إلى أوضاع غير معلومة.

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية العرب، ان هذه اللحظة تقتضي ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب، مؤكدا إن العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي ستدخلنا في المزيد من دوامات العنف والدم.

ودعا أبو الغيط إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى وقف التصعيد الخطير، حتى لا ننزلق إلى ما هو أشد خطورة، وبما يُعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم، مؤكدا ان العقوبات الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي.

وقال الأمين العام:" نحن نتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فوراً، وإدانتها بأشد العبارات، فقتل المدنيين وترويع الآمنين غير المقبول كوسيلة لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال".

