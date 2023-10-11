عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يعلن تأييده لتشكيل دولة فلسطينية مستقلة

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الأربعاء، إلى مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وضرورة حل الأزمة دون تصعيد المزيد من النزاع.

وأعلن بوتين  تأيده لتشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة. 

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حق الفلسطينيين بتشكيل دولة مستقلة السيادة كما وصف الوضع الراهن هناك بـ"النتائج الفظيعة".

وفي نفس  السياق، أكد سلطان سلطة عمان هيثم بن طارق، تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، ودعم كافة الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين الأبرياء، وإطلاق سراح السجناء وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.

كما شدد، السلطان، وفق وكالة الأنباء العمانية، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية ورفع الحصار غير المشروع عن غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، واستئناف عملية السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة كافة حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وجميع القرارات الأممية ذات الصلة.

احتياجات إطلاق سراح السجناء ا القدس الشرقية الدولة الفلسطينية المستقلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدولة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

تنبيه عاجل لجميع سكان إسرائيل بدخول الملاجئ | جيش الاحتلال يعلق

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

الحكومة: خفض الأسعار بنسبة 25% وإجراءات حادة ضد المتلاعبين بها .. فيديو

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

الزمالك في يوم| أزمة حراس مرمي.. فتوح يصدم الأهلي.. ومرتضى منصور يشعل الانتخابات

موضوعات متعلقة

بايدن يعلن ثبات دعم بلاده لإسرائيل

مسيرة من لبنان تضرب مفاعل ديمونة النووي بإسرائيل

بايدن : واشنطن تواصل مراقبة الأوضاع في إسرائيل

بعد قصفه .. مستشفى رمبام في حيفا يعلن حالة الطوارئ

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

شاهد| حالات الذعر في حيفا بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية صاروخا بعيد المدى

وزير الخارجية الإيطالي: مصر أساسية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الإيطالي: رغبة مشتركة مع مصر في مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات

ترشيحاتنا

بوتين: غزة جزء من أرض فلسطين ودعوات المغادرة لسيناء ليست أمرا يؤدي للسلام

قيادي فلسطيني: شعبنا باقٍ مرابط صامد في أرضه ولن ينزح لسيناء

معاش ذوي الإعاقة خط أحمر.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء

يسبب الموت .. طبيبة تحذر من نوع سمك فيليه مسمم يباع بالأسواق

الأمم المتحدة تكشف حجم كارثة الدمار الناجم عن قصف إسرائيل لغزة

تبدأ غدا.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة سارة للشعب المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو قصي يحتسبهم شهداء..شاب فلسطيني ينعى 14 من أفراد أسرته بين أطفال وأمهات

3 تغييرات مفاجئة.. موعد مباراة الفراعنة وزامبيا والقنوات الناقلة لها

نهاية مأساوية لمعمرة بريطانية بعد أيام من قفزها بالمظلة

السحر الأسود .. أبرز القصص عنه في مصر القديمة

فيديو

مقدم 25 ألف جنيه| تفاصيل وشروط حجز شقق من جنة وسكن مصر

دعم الفلسطينيين المدنيين واجب شرعي.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية

كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ