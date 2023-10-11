بوتين يعلن تأييده لتشكيل دولة فلسطينية مستقلة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الأربعاء، إلى مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وضرورة حل الأزمة دون تصعيد المزيد من النزاع.

وأعلن بوتين تأيده لتشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حق الفلسطينيين بتشكيل دولة مستقلة السيادة كما وصف الوضع الراهن هناك بـ"النتائج الفظيعة".

وفي نفس السياق، أكد سلطان سلطة عمان هيثم بن طارق، تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، ودعم كافة الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين الأبرياء، وإطلاق سراح السجناء وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.

كما شدد، السلطان، وفق وكالة الأنباء العمانية، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية ورفع الحصار غير المشروع عن غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، واستئناف عملية السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة كافة حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وجميع القرارات الأممية ذات الصلة.