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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة أرعبت مليون مستوطن.. الجيش الإسرائيلي : إنذار الطائرات كاذب| ونحقق في الأمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري إنه لا يوجد أي حادث أمني في شمال إسرائيل، مضيفًا أن الجيش يحقق في سبب إطلاق إنذارات الطائرات بدون طيار عبر شمال إسرائيل في وقت سابق من هذا المساء.

وعن تلك الفضيحة التي تسببت في ذعر بين مليون مستوطن بمشال إسرائيل، قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن هناك خلل في منظومة الأمن والإنذارات الأمنية داخل البلاد، وهو ما حدث مع الرسالة العامة التي وصلت لهواتف مواطني إسرائيل، وتم تكذيب هذا الإنذار أيضا من قبل الجيش.

وبالعودة إلى الجبهة الجنوبية، قال هاجاري إنه تم التعرف على خمسة مسلحين فلسطينيين بالقرب من زيكيم في وقت سابق اليوم، وقد تم قتل ثلاثة في معركة بالأسلحة النارية مع القوات بينما فر اثنان آخران على ما يبدون وقال هاجاري إن القوات تبحث عنهما في المنطقة.

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