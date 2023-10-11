أحمد موسى: أحد المسئولين بإسرائيل ينصح باستخدام السلاح النووي في غزة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن استغلال أمريكا قوتها في دعم إسرائيل له ثلاثة أهداف وهو الردع والضغط والتخويف للجانب الفلسطيني، لافتا إلى أنه ما تقوم به أمريكا هو نوع من أنواع البلطجة الواضحة، وغير ملتزمين بأي قوانين دولية.

أحمد موسى يتحدث عن إسرائيل

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل لديها حماية أمريكية ضد أي قوانين وضد أي عقوبات، لافتا إلى أن إسرائيل تستخدم قنابل محرمة دوليا وهي قنابل الفسفور الأبيض، وبعض المسؤولين ينصحون باستخدام النووي.

وتابع أحمد موسى، أن أحد المتواجدين في الكنيست الإسرائيلي تنصح باستخدام السلاح النووي داخل فلسطين في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه ضُرب صاروخ بالقرب من مفاعل نووي من قبل الفصائل الفلسطينية، "فلسطين وصلت لأكثر منطقة بها تأمين في إسرائيل".

واستكمل، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي قامت باستخدام السلاح النووي ضد اليابان، في حادثة يعلمها الجميع، وهي نفس الدولة التي تتحدث في الوقت الحالي عن حقوق الإنسان.