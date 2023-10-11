وضع خطط متكاملة للاستفادة اقتصاديًا من قش الأرز بالدقهلية

كلف الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية، المهندس طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بمرافقة الدكتور علي ابو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة هدي الشوادفي مساعد الدكتورة وزيرة البيئة في جولتهم الميدانية بعدد من مراكز الدقهلية لمتابعة سير العمل بمنظومة جمع قش الارز والمتبقيات الزراعية.



واوضح وكيل وزارة الزراعة ان الجولة شملت المرور علي منظومة جمع المتبقيات الزراعية وقش الارز بمراكز ميت غمر وأجا والسنبلاوين مشيرا ان الامور تسير علي طبيعتها بكافة محاور المنظومة بنطاق المحافظة.



وقال "مختار" ان هناك جهود مكثفة للجنة الرئيسية للمرور والمتابعة للتصدي لعمليات حرق قش الارز وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

واضاف "مختار" ان هناك خطط متكامله للاستفادة اقتصاديا من قش الارز ومواجهة نوبات تلوث الهواء موسم 2023 حفاظا علي البيئة وسلامة وصحة المواطنين وأشار "مختار" لضرورة نشر الوعى التام بين المزارعين وفلاحى الدقهليه بعدم حرق قش الارز لتكون قدوة امام المحافظات.



وقد اكد "مختار" على ان الدوله جهودها مستمرة فى هذا المجال مشيرا الى الدور الكبير للارشاد الزراعى والتوعيه الشامله لدى المزارعيين للاستفادة الاقتصاديه من قش الارز وعدم حرقه او اهماله لما يمثل نوع من اهدار المال العام فضلا عن ان حرقه يلوث البيئه يسبب الامراض الصدريه، وقد اكد "مختار" على اهميه الرقابه على عمليات حرق القش من الفلاحين انفسهم وليس الاجهزة المختصه فقط حرصا على الصحه العامه للمواطنين وذلك بفضل الوعى التام لفلاحى ومزارعى الدقهليه،

كما اكد "مختار" على اهميه التوعيه للمواطنين من خلال دور العبادة ووسائل الاعلام لتوعيه المواطنين بعدم حرق قش الارز والاستفادة من المخلفات الزراعيه حفاظا على البيئه وصحه المواطنين وتحقيق اقصى استفادة منه من خلال بذل الجهود المستمرة من قبل كافه الاجهزة التنفيذيه.