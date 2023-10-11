مدير تعليم القاهرة يشدد على أهمية توافر الصحة النفسية للمعلمين في المدارس

احتفل توجيه عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، " باليوم العالمي للصحة النفسية ، تحت اشراف منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتورة عزة سليمان موجه عام التربية النفسية بالمديرية.

وفي البداية رحب أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، بالحضور وهنأهم باليوم العالمي للصحة النفسية ، مؤكداً على أهمية توافر الصحة النفسية للمعلمين وجميع العاملين بتعليم العاصمة ، لأن بيئة العمل هي البيت الثاني للإنسان والذي بدوره يحتاج إلى مستوى مقبول من الصحة النفسية لكي يؤدي مهامه بشكل دائم وفعال.

وقال أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة : علينا أن نعمل يداً بيد من أجل بناء شخصية طالب سوي وأكثر عافية قادراً على بناء مستقبله ومجتمعه.

ومن جانبها ، قدمت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة لشئون الادارات التعليمية الشكر والتقدير لمدير المديرية ، على دعمه المستمر لإعلاء مديرية التربية والتعليم كمنارة للعلم بالقاهرة ، وثمنت دور توجيه عام التربية النفسية وأهميته فى دعم التوازن النفسي للطلاب.

وقد تضمنت الاحتفالية فقرات ممتعة وخاصة بالإرشاد النفسي ، منها جلسة ارشاد نفسى بعنوان (لغات الحب الخمس) توضح كيفية الدعم النفسي لكل من يحيط بنا (أسرة-عمل ) قامت بتقديمها الدكتورة عزة سليمان موجه عام التربية النفسية بالمديرية.

كما شهدت الاحتفالية ، عرض فيديو توضيحي عن مراكز الدعم والإرشاد النفسي التى تم افتتاحها فى العاصمة وهم ثلاث مراكز فرع عين شمس التابع لإدارة عين شمس التعليمية ، وغرفة الدعم بمديرية تعليم القاهرة ، فرع مدينة ١٥ مايو التابع لإدارة المستقبل التعليمية ، وهى مراكز يعمل بها أخصائيين نفسيين على أعلى مستوى من الخبرة معينين من قبل وزارة التربية والتعليم ، وتقدم هذه المراكز خدمات كثيرة منها "تخاطب - تعديل سلوك - قياس نفسى- تنمية مهارات - صعوبات تعلم - استشارات نفسية وتربوية" ، وتقدم هذه المراكز الخدمة بالمجان وبمنتهى السرية لنشر الصحة النفسية لابنائنا الطلبة ولجميع العاملين فى تعليم العاصمة ممايؤثر بشكل إيجابي على إنتاجية العمل وجودته ،كما أنها تتعاون مع المركز القومي للأمومة والطفولة ، وللحالات التى تحتاج تدخل طبى تم التعاون مع الأمانة العامة لمستشفيات الصحة النفسية.

وشهدت الاحتفالية أيضا ، جلسة "استرخاء نفسي" للحضور والتى ساعدت على التخلص من الضغوط النفسية والحياتية وقدمتها هيام عز العرب باحثة دكتوراه فى الإرشاد النفسي ، بالاضافة لجلسة ارشاد نفسي أخرى بعنوان (ماهى السعادة؟ والفرق بين المشكلة والازمة وكيفية التغلب عليها) وقامت بتقديمها الدكتورة هدير طاحون استشاري نفسى وتربوى.

كما تضمنت فقرات الاحتفالية ، لعبة بعنوان (صوت من الماضى) لرسم الإبتسامة وتوزيع هدايا على الحضور ، وقامت بتقديمها بسمة محمد استشاري نفسي وتربوي.