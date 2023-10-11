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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإعلان عن التقرير اليومي لحملة 100 يوم صحة

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 276 ألفا و875 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الثلاثاء 10 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 8 آلاف و186 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 23 ألفا و972 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ9 آلاف و38 مولودا، فيما قدمت 21 ألفًا و240 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 2616 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و825 خدمة، لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1208 مواطنين، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ2920 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 14 ألفا و263 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 6 آلاف و651 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 76 ألفا، و835 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 89 ألفا، و835 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 10 آلاف و768 طفلا .

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و518 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 48 ألفا و400 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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