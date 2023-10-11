معاش ذوي الإعاقة خط أحمر.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الإستيلاء على معاش ذوي الإعاقة وذلك وفقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذى وضع عقوبات بالغة على كل من يخالف أحكام القانون لمن سولت لهم أنفسهم أخذ حقوقهم دون وجه حق .

عقوبات المخالفين



في هذا الصدد ، نص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من:

1- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.

2 - انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

3 -استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.

4 -حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.