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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مراكز شباب الجمهورية تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

مركز شباب
مركز شباب

واصلت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، ومن خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب، حث المواطنين والشباب علي المشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية المُقبلة، تحت هاشتاج #شارك_الكلمة_كلمتك، بمراكز الشباب وأندية محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية و نشر الوعي والتثقيف السياسي .


وقامت مراكز الشباب بتزيين أسوارها برسائل إعلامية ولافتات تحث المواطنين والشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وكُتب على اللافتات رسائل متنوعة أبرزها “إنزل شارك ٠٠ صوتك أمانة، هدفنا واحد ٠٠ صوتنا واحد ، اعمل الصح ٠٠ المشاركة مسؤولية، مصر الولاء ٠٠ انزل شارك ، قدمنا تحديات كبيرة ٠٠ انزل شارك ".

يُذكر ان الهئية الوطنية للانتخابات ، أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 5 لــ 14 أكتوبر الجاري .

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