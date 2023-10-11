القدس عاصمتها .. نجوم مصر والوطن العربي يدعمون فلسطين ضد الاحتلال

خلال الساعات القليلة الماضية دعم عدد كبير من الفنانين الشعب الفلسطينى بعد الانتهاكات الوحشية التى يتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاولات تهجير الفلسطينيين من بيوتهم بحي الشيخ جراح ، فى السطور التالية نرصد أبرز هؤلاء الفنانين وكلمات دعمهم .

كندة علوش :



“في صمت العالم .. سنرسل أصواتكم للعالم انقذوا حي الشيخ الجراح ” ، “‏اللهم كن مع اخواننا في ‎ فلسطين الشقيقة وامسح آلامهم وانصرهم ”

محمد إمام :



علق قائلاً : متضامن مع فلسطين

محمد هنيدى :

"في صمت العالم .. سنرسل اصواتكم للعالم#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح#SaveSheikhJarrah, #الشيخ_جراح".

عمرو يوسف

حرص الفنان عمرو يوسف على دعم فلسطين فى ظل الأحداث الجارية هناك، وذلك من خلال منشور له عبر صحفته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

ونشر عمرو يوسف على صفحته العلم الفلسطيني وعلق عليه قائلا: رحمتك يارب علي اهالينا في فلسطين، اللهم ارحم شهدائهم و اشفي جرحاهم فلسطين في القلب.



نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش، علي دعم الشعب الفلسطيني من خلال نشر صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش، في الصورة بالشال الفلسطيني، وكتب: "السلام لفلسطين" مما أثار إعجاب متابعيها.

إليسا :



‏ما حدا فيه يوقف ع الحياد بالقضايا الأساسية واللي بتمس القيم. اللي عم بيصير بفلسطين هوي سرقة قدام عيون العالم من دون ما حدا يفتح تمو، لا العدو ولا الحليف! الله يكون مع أهل فلسطين الحبيبة".

أسماء جلال :



"فلسطين #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح‬⁩".

صبا مبارك :



"لن نرحل #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح‬⁩".

هشام ماجد :



نشر صورة للاشقاء الفلسطينين أثناء مقاومة الإرهاب الصهيوني وعلق عليها قائلا "#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #savesheikhjarrah ".

محمود البزاوي :



غرد عبر حسابه بتويتر "‏ابتسامتكم انتصار .. ياريت كلنا ندعوا لفلسطين في هذه الأيام المفترجة ‎#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح".

هند صبرى :



وغردت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة “‏ما يحدث في الشيخ جراح جريمة حرب .. وهو انتهاك لكل اتفاقيات السلام الموقعة والقوانين الدولية التهجير القسري لأي إنسان كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عليها ضد ما تقوم به ‎#اسرائيل في مدينة الصلاة ‎#القدس #انقذوا_حي_الشيخ_جراح ” .

الإعلامية وفاء كيلاني :



"‏في صمت العالم سنرسل أصواتكم للعالم #أنقذو_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah ".

عمر كمال :



علق قائلاً :" إن شاء الله هنسمعها في يوم تحرير فلسطين حسبي الله ونعم الوكيل"

أحمد مكى :



"القدس عاصمة فلسطين ( الأبديه ) رغما عن أنوفهم ... اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم على الإرهاب الصهيوني الغاشم ... بسم الله الرحمن الرحيم ( ولا تحسَبَنَّ اللهَ غافلاً عمَّا يعمَلُ الظالمون إنما يؤخِّرهُم ليَومٍ تشخَصُ فيهِ الأبصارُ ) صدق الله العظيم #freepalestine

#القدس_عاصمة_فلسطين #القدس_تنتفض #لا_للإرهاب_الصهيوني #متضامن_مع_فلسطين #لا_لتهويد_القدس".

أسماء أبو اليزيد :



حرصت على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وشاركت في هاشتاج “#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح

رامي صبري

أعلن الفنان رامي صبري -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- تأجيل حفلته بالأردن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، بعد أن كان مقررا إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري.

وشارك رامي صبري بيان تأجيل حفلته بالأردن، وجاء نصه: «تعلن الشركة تأجيل حفل الفنان رامي صبري، والذي كان من المقرر تاريخها يوم 20/10 المقبل في أرض المعارض، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وسوف يتم استرداد مبالغ التذاكر».