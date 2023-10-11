أحمد فؤاد سليم: الرئيس السيسي يعمل منذ 10 سنوات بدون نوم ..فيديو

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على مدار 10 سنوات بدون نوم، مؤكداً أن الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات يعمل بكفاءة وجهد وضغط، وهناك بعض الناس لم تقدر مجهوده.

أحمد فؤاد سليم:أشعر أن الرئيس السيسي أصبح متعباً

وأضاف أحمد فؤاد سليم خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يشعر أن الرئيس السيسي أصبح متعباً من كثرة الضغوطات، متابعاً:"أنا مرة بعت للرئيس السيسي خلي بالك على صحتك"

أحمد فؤاد سليم:نحتاج للرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من أحتياجه لنا

وأشار الفنان أحمد فؤاد سليم إلى، أننا نحتاج للرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من أحتياجه لنا، لافتاً إلى أن مصر دولة عظيمة و مركزية.