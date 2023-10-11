السكر بـ27 جنيه .. الغرف التجارية: تخفيضات كبرى للأسعار في هذا الموعد

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض كبير شهده سعر الزيت في الأسواق في الوقت الحالي، وصلت لـ 25% في بعض الأنواع، وسط اهتمام بالغ من بعض الشركات في العمل على تخفيض الأسعار من الوقت الحالي، ضمن مبادرة رئاسة الوزراء من أجل تخفيض الأسعار.

الغرف التجارية تكشف مفاجأة حول الأسعار

وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مصر بدأت في استقبال 60 ألف طن من الفول، فضلا عن استقبال 150 ألف طن من الأرز قادمين من الهند بعد تواصل مع الحكومة الهندية واستثناء مصر من حظر تصدير الأرز.

وتابع مسؤول الغرف الجارية، فضلا عن السكر إذ أن مصر استقبلت آلاف الأطنان من السكر وطرحهم في الأسواق، بسعر 27 جنيه للكيلو الواحد بخصومات ضخمة بعدما وصل سعر الكيلو الواحد لـ 40 جنيه في هذه الأيام.

واستكمل، أن أسعار السلع بالكامل بعد التخفيضات سيتم إعلانها غدا الخميس، وتبدأ المبادرة يوم السبت المقبل، لافتا إلى أنه مازال يتم الضغط على بعض التجار لخفض الأسعار بشكل أكبر.