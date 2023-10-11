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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مفاجأة .. دراسة تكشف أسبابًا تجعلك تعيش 100 سنة

صدى البلد

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة GeroScience، عن بعض المؤشرات الحيوية الشائعة، بما في ذلك مستويات الكوليسترول والجلوكوز، لدى الأشخاص الذين تجاوزوا سن التسعين.

قارنت الدراسة ملفات العلامات الحيوية للأشخاص الذين تجاوزوا عمر 100 عام، وأقرانهم الذين عاشوا أقصر من ذلك، كما فحص الباحثون بيانات 44000 شخص تتراوح أعمارهم بين 64 و99 سنة.

استمرت متابعة هؤلاء طوال 35 عامًا. ومن بين هؤلاء الأشخاص، عاش أو 2.7%، حتى عمر 100 عام. وكانت المفاجأة أن 85٪ من المعمرين كانوا من الإناث، حسب موقع ساينس ألرت العلمي المتخصص. 

واعتمدت الدراسة على 12 مؤشرًا حيويًا قائمًا على الدم تتعلق بالالتهاب والتمثيل الغذائي ووظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى سوء التغذية المحتمل وفقر الدم. وارتبطت كل هذه الأمور بالشيخوخة أو الوفيات في الدراسات السابقة. 

وتوصل الباحثون إلى أن أولئك الذين وصلوا إلى عيد ميلادهم الـ 100 كانت لديهم مستويات أقل من الجلوكوز والكرياتينين وحمض البوليك اعتبارًا من سن الستين وما فوق.

عند استكشاف المؤشرات الحيوية المرتبطة باحتمالية الوصول إلى سن 100 سنة، وجد الباحثون أن جميع المؤشرات الحيوية الـ 12 باستثناء اثنين أظهرت ارتباطا باحتمالية بلوغ سن 100 سنة.

 وكان هذا حتى بعد الأخذ في الاعتبار العمر والجنس وعبء المرض.

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