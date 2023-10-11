ختام فعاليات الدورة المشتركة لأئمة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة المشتركة لأئمة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

تم تكريم المشاركين في الدورة بحضور الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.

فعاليات الدورة المشتركة لأئمة الأوقاف والأزهر

وفي كلمته أكد الدكتور أيمن أبو عمر أن وزارة الأوقاف تعمل وفق معايير دقيقة تعتمد على النظام والأولويات، وأن برامج التدريب بوزارة الأوقاف لا تنقطع ما بين تدريب نوعي تراكمي، وما بين تدريب متخصص كالتدريب على برامج الحاسب الآلي من خلال مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ودورات في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالشراكة مع أكاديمية الأوقاف الدولية، وغيرها من الدورات التي تأتي في إطار التكثيف غير المسبوق لوزارة الأوقاف في عملية التدريب والتأهيل والتثقيف.

موضحًا أن وزارة الأوقاف حريصة على تزويد الأئمة بالعلوم العصرية من داخل مصر وخارجها.

أئمة أوقاف قنا في زيارة لقرية القارة بالكرنك بأبو تشت إحدى قرى حياة كريمة

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، انطلقت أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف قنا اليوم الأربعاء 11/ 10/ 2023م، بحضور الدكتور/ ماهر جبر مدير مديرية أوقاف قنا، والعميد/ حازم أحمد أبو العز مسئول الهيئة الهندسية المشرف على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، والرائد/ عبد الحميد أحمد عبد الحميد مسئول الهيئة الهندسية المشرف على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أبو تشت، والدكتور/ علاء شاكر مشرف المتابعة على وحدة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة والأستاذ/ عبد ربه رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإنشاءات المشرفة على التنفيذ، والدكتور/ السمان فخري منسق مكتب المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة. وقد شمل برنامج البناء الثقافي الأول لأئمة أوقاف قنا جولات تثقيفية لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية لحياة كريمة بمركز أبو تشت شمال المحافظة، منها: محطة معالجة سمهود للوقوف على سعتها وتكلفتها والمراحل التي مرت بها المحطة حتى أصبحت واقعاً مشاهدًا، كما شملت زيارة للوحدة الصحية المطورة ببلاد المال بحري التي تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة وتخدم كتلة سكنية كبري وتم الاستماع لشرح وافٍ حول مراحل التطوير، كما شملت زيارة محطة رفع بلاد المال بحري الفرعية، وكذا المجمع الخدمي، والمركز التكنولوجي بقرية القارة التابعة للكرنك أبو تشت.

وعلى هامش الزيارة تم عقد مقرأة نموذجية بمسجد محمد جاد بالقارة بالكرنك بمركز أبو تشت للأئمة.