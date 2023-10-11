رسالة عاجلة من أردوغان إلى ولي العهد السعودي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن تركيا بدأت العمل على توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي اتصال هاتفي، قال أردوغان، لولي العهد السعودي، إنه “من غير المقبول قصف المنشآت المدنية”، مضيفًا “من المهم أن تقدم دول المنطقة رسائل بناءة لإنهاء الصراع”، حسبما ذكرت الرئاسة التركية على منصة “إكس”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أي حرب تعتمد على قطع الماء والكهرباء والطرق وتدمير البنية التحتية ودور العبادة والمدارس تسمى مجازر.

وجاء تصريح الرئيس التركي بعد أن أعلن رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، في بيان اليوم، عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب نفاد الوقود.

كما أكد أردوغان أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتصرف كدولة، وذلك على خلفية استمرار الغارات العنيفة على قطاع غزة، والتي وصفها بـ "المخزية".