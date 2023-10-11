عاجل .. اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتطرفين يهود بتل أبيب

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن حدوث اشتباكات وحالة من الفوضى في مركز شيبا الطبي بالقرب من تل أبيب، وسط غضب واسع النطاق بشأن حقيقة أن إرهابيي حماس الذين أصيبوا خلال هجوم الجماعة على إسرائيل يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

وظهر العشرات من أعضاء جماعة قومية متطرفة في المستشفى مطالبين بعدم علاج المستشفى لإرهابي اعتقدوا أنه تم إحضاره إلى هناك، واشتبكوا مع الأمن أثناء محاولتهم اقتحامه، وبحسب ما ورد تم اعتقال العديد منهم، وبحسب أخبار القناة 12، تم نقل الإرهابي بالفعل إلى مكان آخر.

وكانت هناك احتجاجات على مدار اليوم حول هذه القضية، مما دفع وزارة الصحة إلى إصدار أمر للمستشفيات بتعزيز الأمن، محذرة من أنه قد يكون هناك إعدام لمنفذي الهجمات، حسبما ذكر موقع وآي نت.