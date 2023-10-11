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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل .. اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتطرفين يهود بتل أبيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن حدوث اشتباكات وحالة من الفوضى في مركز شيبا الطبي بالقرب من تل أبيب، وسط غضب واسع النطاق بشأن حقيقة أن إرهابيي حماس الذين أصيبوا خلال هجوم الجماعة على إسرائيل يتلقون العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

 

وظهر العشرات من أعضاء جماعة قومية متطرفة في المستشفى مطالبين بعدم علاج المستشفى لإرهابي اعتقدوا أنه تم إحضاره إلى هناك، واشتبكوا مع الأمن أثناء محاولتهم اقتحامه، وبحسب ما ورد تم اعتقال العديد منهم، وبحسب أخبار القناة 12، تم نقل الإرهابي بالفعل إلى مكان آخر.

 

وكانت هناك احتجاجات على مدار اليوم حول هذه القضية، مما دفع وزارة الصحة إلى إصدار أمر للمستشفيات بتعزيز الأمن، محذرة من أنه قد يكون هناك إعدام لمنفذي الهجمات، حسبما ذكر موقع وآي نت.

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