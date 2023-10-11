الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدًا من حزب الريادة المصري

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من حزب الريادة المصري، لاستلام نماذج التأييدات التي قام الحزب بتجميعها من المصريين المقيمين بالخارج.

نماذج التأييد

وعلى الرغم من التقدم بأوراق الترشيح مدعمة بنماذج التأييدات، إلا أن الحملة لا زالت تتشرف بتلقي العديد من نماذج التأييد حتى الآن.. والذي يمثل نموذجاً فريداً من التأييد والدعم الوطني لشخص المرشح عبد الفتاح السيسي .

وتتوجه الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالشكر والتقدير والعرفان لكل أبناء الشعب المصري من جميع محافظات مصر والمصريين بالخارج، الذين حرروا نماذج لتأييد المرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.