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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة للصحافة والطباعة

صدى البلد

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٣م وفداً من النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة والثقافة والآثار برئاسة مجدي البدوي رئيس النقابة.

يأتي اللقاء استكمالا للقاءات والاجتماعات مع الجهات والمؤسسات المختلفة.

مجموعة للحوار داخل الحملة

واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، مرحبا بهم لزيارتهم بمقر الحملة الرسمية، مشيراً إلى أن المرشح وجه بتكوين مجموعة للحوار داخل الحملة تكون نواة كخلية معاونة لصناعة القرار حال فوزه -بإذن الله-  وتشكيلها سيكون من أساتذة الجامعات ومثقفين وخبراء في كافة المجالات.

من جانبه، أكد وفد النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة والثقافة والآثار على القيام بدورهم بما يتفق مع ما حدده القانون والدستور بالعمل على التوعية السياسية للمواطنين في كافة الفئات بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب، حيث من المقرر إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات توعوية للمواطنين، مع القيام برفع الوعي وتعزيزه، فضلاً عن إقامة المؤتمرات المختلفة لإعلام المواطنين بالإنجازات التي تمت على مدار السنوات الماضية، والتأكيد على أن المواطن جزء من صناعة القرار.

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