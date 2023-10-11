أردوغان يبحث مع حماس الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين

ذكرت الشرق أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري مباحثات مع حركة حماس للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وكانت الرئاسة التركية، قد قالت في وقت سابق إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن تركيا بدأت العمل على توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي اتصال هاتفي، قال أردوغان، لولي العهد السعودي، إنه “من غير المقبول قصف المنشآت المدنية”، مضيفًا “من المهم أن تقدم دول المنطقة رسائل بناءة لإنهاء الصراع”، حسبما ذكرت الرئاسة التركية على منصة “إكس”.