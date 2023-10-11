إعلان الطوارئ واستدعاء عام لجنود الاحتياط.. إجراء عاجل من الكنيست الإسرائيلي

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن تعقد لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست جلسة مغلقة خاصة غدًا الخميس بشأن الصراع مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وحسب “تايمز أوف إسرائيل”، فإنه “من المتوقع أن يمثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام اللجنة”.

وقال المتحدث باسم الكنيست: “ستناقش اللجنة إعلان الحكومة عن “وضع خاص”، والذي يسمح لقيادة الجبهة الداخلية للجيش بتقييد التجمعات وإغلاق المناطق، بالإضافة إلى طلب الحكومة للموافقة رسميًا على الاستدعاء العام لجنود الاحتياط، من بين أمور أخرى”.