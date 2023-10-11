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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان الطوارئ واستدعاء عام لجنود الاحتياط.. إجراء عاجل من الكنيست الإسرائيلي

الكنيست
الكنيست

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن تعقد لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست جلسة مغلقة خاصة غدًا الخميس بشأن الصراع مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وحسب “تايمز أوف إسرائيل”، فإنه “من المتوقع أن يمثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام اللجنة”.

وقال المتحدث باسم الكنيست: “ستناقش اللجنة إعلان الحكومة عن “وضع خاص”، والذي يسمح لقيادة الجبهة الداخلية للجيش بتقييد التجمعات وإغلاق المناطق، بالإضافة إلى طلب الحكومة للموافقة رسميًا على الاستدعاء العام لجنود الاحتياط، من بين أمور أخرى”.

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