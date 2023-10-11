أنتن عظيمات|رسالة تهنئة من مؤسس "أمهات مصر" بمناسبة اليوم العالمي للفتاة

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بيانا قدمت خلاله التهنئة للفتيات بمناسبة اليوم العالمي للفتاة.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور : إن الفتاة تحظى بمكانة كبيرة في المجتمع المصري ، وهناك آلاف النماذج المشرفة في المجتمع المصري، مقدمة لهن التحية، قائلة : "كل سنة وأنتن عظيمات".

وحرصت عبير أحمد، على كتابة منشور عبر صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موجهة سؤالا للأمهات نصه كالتالي : "النهاردة اليوم العالمي للفتاة.. تحبي تقولي ايه لبنتك".

وانهالت عشرات التعليقات من جانب الأمهات، حيث قالت ولي أمر: "بنتى حبيبتى الغالية يا أحلى نعمة من ربنا يديمك فى حياتى ويصلح حالك ويجعلك من المتفوقين فى حياتك الدراسية ويحفظك من كل مكروه انتى وكل اللى زيك يارب".

وأضافت ولي أمر أخرى: "أغلى حاجة فى حياتى هى واخواتها ربنا يخليهم ليا ويبارك لي فيهم ويكونوا ليا سند".

وتابعت ثالثة: "الله يديمك فرحة عمري ويحفظك من كل شر ويكتبلك السعاده وما تشوفي حزن أبدا" ، وقالت ولي أمر أخرى : "أقولها انتى حبيبتي وصاحبتى وكل حاجة حلوة فى حياتى وأتمنى من الله أشوفك احسن مما أتمنى".