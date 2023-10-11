رئيسا التليفزيون والهيئة العامة لتعليم الكبار يبحثان سبل التعاون لمواجهة الأمية

بحث رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور محمد ناصف ورئيس التليفزيون نائلة فاروق، سبل التعاون لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة الأمية.



وذكر بيان صادر عن الهيئة، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم خلال اللقاء، الذي عقد بمقر التلفزيون، الاتفاق على التعاون المشترك بين التلفزيون وهيئة تعليم الكبار في المجال الإعلامي التنموي، ودعم رسالة الهيئة، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لمواجهة خطر الأمية.



وأكد ناصف على الدور الكبير للإعلام في تحريك المياه الراكدة مما له تأثير كبير على المواطن مع تغيير اتجاهاته الفكرية .. مشيرًا إلى أن مصر تبنى بالعلم، وهذا ما شهدته الدولة في السنوات الماضية من إنجازات شملت البنية تحتية والتوكنولوچية وما لمسناه في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لأنها تلامس حياة الإنسان المصري البسيط لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية كل هذا لن يتحقق إلا بالقضاء على الأمية.



وقال إن ما حدث هذا العام من محو أمية أكثر من 903 آلاف شخص، يؤكد أن النجاح منظومة متكاملة ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال التضافر بين جميع مؤسسات الدولة سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني،وخاصة الإعلام.



من جهتها، رحبت رئيس التلفزيون بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، مؤكدا أن قضية الأمية قضية قومية، ولابد أن تضافر الجميع لأنه بالعلم والتعليم تنهض الأمم والمجتمعات وتزدهر الأمم وتقيم المجتمعات بنسب المتعاملين معها .



وأشارت إلى أن أهم التحديات التي تواجهها الدولة بكافة مؤسساتها مشكلة القضاء علي الأمية؛ لتحقيق أهداف التنمية الشاملة في جميع محافظات مصر وخاصة تنمية سيناء ومحافظات الصعيد.

