عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيسا التليفزيون والهيئة العامة لتعليم الكبار يبحثان سبل التعاون لمواجهة الأمية

رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور محمد ناصف

بحث رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور محمد ناصف ورئيس التليفزيون نائلة فاروق، سبل التعاون لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة الأمية.


وذكر بيان صادر عن الهيئة، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم خلال اللقاء، الذي عقد بمقر التلفزيون، الاتفاق على التعاون المشترك بين التلفزيون وهيئة تعليم الكبار في المجال الإعلامي التنموي، ودعم رسالة الهيئة، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لمواجهة خطر الأمية.


وأكد ناصف على الدور الكبير للإعلام في تحريك المياه الراكدة مما له تأثير كبير على المواطن مع تغيير اتجاهاته الفكرية .. مشيرًا إلى أن مصر تبنى بالعلم، وهذا ما شهدته الدولة في السنوات الماضية من إنجازات شملت البنية تحتية والتوكنولوچية وما لمسناه في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لأنها تلامس حياة الإنسان المصري البسيط لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية كل هذا لن يتحقق إلا بالقضاء على الأمية.


وقال إن ما حدث هذا العام من محو أمية أكثر من 903 آلاف شخص، يؤكد أن النجاح منظومة متكاملة ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال التضافر بين جميع مؤسسات الدولة سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني،وخاصة الإعلام.


من جهتها، رحبت رئيس التلفزيون بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، مؤكدا أن قضية الأمية قضية قومية، ولابد أن تضافر الجميع لأنه بالعلم والتعليم تنهض الأمم والمجتمعات وتزدهر الأمم وتقيم المجتمعات بنسب المتعاملين معها .


وأشارت إلى أن أهم التحديات التي تواجهها الدولة بكافة مؤسساتها مشكلة القضاء علي الأمية؛ لتحقيق أهداف التنمية الشاملة في جميع محافظات مصر وخاصة تنمية سيناء ومحافظات الصعيد.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

احترس من هذا الدواء .. الصحة ترد على منشورات التحذير بالسوشيال ميديا|فيديو

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

وزير خارجية إيطاليا يوجه طلبا عاجلا إلى الرئيس السيسي بعد قصف غزة

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

بالصوت والصورة| حكاية ظهور الغيلان والشياطين في ليبيا.. وهذه قصتها في الإسلام

ترشيحاتنا

"ماتوا قبل ما ياكلوا".. أم فلسطينية تنعى أطفالها في مطقع هز القلوب

سمير فرج: مصر أول دولة تولت القضية الفلسطينية منذ عهد ياسر عرفات..فيديو

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟

لجنة الشئون العربية: الاتحاد الأوروبي اتخذ جانبا مسيسا ضد شعوبنا بشكل عام|فيديو

الزمالك يتلقى غرامة جديدة من المحكمة الرياضية لصالح بوطيب

هند الضاوي: أمريكا حولت دفة الصراع من روسيا وأوكرانيا للشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير .. شاهد صورة ياسمين عز بالذكاء الاصطناعي تشعل السوشيال ميديا

مفاجأة .. دراسة تكشف أسبابًا تجعلك تعيش 100 سنة

بقت عروسة.. خطوبة طفلة طيور الجنة تثير الجدل علي السوشيال ميديا |شاهد

حجاب أبيض .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بـ الزي الإماراتي |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

قسمة ونصيب.. تفاصيل انفصال رنا رئيس عن خطيبها بعد أشهر من الارتباط|فيديوجراف

أفيونة التريند.. معلم يرقص ويغني أمام طلابه في سنتر خاص |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ