حزب المستقلين الجدد يشيد بموقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية

أشاد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني بموقف الدوله المصريه من القضيه الفلسطينيه ويرحب الحزب بتصريحات الرئيس السيسي بخصوص القضيه الفلسطينيه وموقف مصر الرافض للاعتداء علي غزه.



ويري الحزب ان تصريحات الرئيس واضحه بالتزام مصر بدورها في هذا الملف والتزامها كاحد اهم القوي الاقليميه المؤثره في هذا الصراع.

الرفض المصري لتصفيه القضيه الفلسطينيه



ويشيد الحزب بالتاكيد علي الرفض المصري لتصفيه القضيه الفلسطينيه علي حساب دول اخري .



ويري الحزب ان تصريحات الرئيس تؤكد علي قوه الموقف المصري والتاكيد علي ان الامن القومي المصري خط احمر