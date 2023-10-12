رابط نتيجة مسابقة 30 ألف معلم وكشوف الناجحين

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن رابط نتيجة مسابقة 30 الف معلم وكشوف الناجحين في محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر).

ومن جانبه أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط نتيجة مسابقة 30 الف معلم وكشوف الناجحين في محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر) ، على بوابة الوظائف الحكومية على موقعه الرسمي على الانترنت .

ويمكن الان لمن يهمه الأمر الدخول على رابط نتيجة مسابقة 30 الف معلم وكشوف الناجحين في محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر). من خلال الضغط على https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

خطوات استخدام رابط نتيجة مسابقة 30 الف معلم وكشوف الناجحين

اضغط على https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

ادخل الرقم القومي بشكل صحيح

ادخل رقم التقديم بشكل صحيح

اضغط على استعلام

ومن جانبه .. ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، المتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم من محافظات (الفيوم وقنا وأسوان) ، بضرورة الالتزام بإحضار كافة أصول المستندات المطلوبة .

المستندات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم