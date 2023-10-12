رابط نتيجة مسابقة 30 ألف معلم وكشوف الناجحين

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن رابط نتيجة مسابقة 30 الف معلم وكشوف الناجحين في محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر).
ومن جانبه أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط نتيجة مسابقة 30 الف معلم وكشوف الناجحين في محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر) ، على بوابة الوظائف الحكومية على موقعه الرسمي على الانترنت .
ويمكن الان لمن يهمه الأمر الدخول على رابط نتيجة مسابقة 30 الف معلم وكشوف الناجحين في محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر). من خلال الضغط على https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx
خطوات استخدام رابط نتيجة مسابقة 30 الف معلم وكشوف الناجحين
- اضغط على https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx
- ادخل الرقم القومي بشكل صحيح
- ادخل رقم التقديم بشكل صحيح
- اضغط على استعلام
ومن جانبه .. ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، المتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم من محافظات (الفيوم وقنا وأسوان) ، بضرورة الالتزام بإحضار كافة أصول المستندات المطلوبة .
المستندات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم
- المؤهل الدراسي
- شهادة الخدمة العسكرية للذكور
- شهادة الخدمة العامة للإناث
- صحيفة الحالة الجنائية
- بطاقة الرقم القومي
- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
- إيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة؛ حتى لا يُمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان.